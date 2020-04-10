صحة نينوى لـ”العهد نيوز”: المحافظة خالية من اي اصابة بفايروس كورونا

2020/04/10 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوىاعلن مدير عام صحة نينوى فلاح حسن الطائي، اليوم الجمعة، ان هناك تنسيق كبير بين المواطنين مع الاجهزة الامنية والكادر الطبي في الموصل لضمان عدم انتشار فايروس كورونا في المحافظة وحال دون انتشارها.وقال الطائي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان نينوى خالية لحد اللحظة من اي اصابة بفايروس كورونا بفضل التنسيق […]

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