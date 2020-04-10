فوز الباحث حيدر قاسم بجائزة الشيخ زايد للكاتب الشاب

2020/04/10 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بيت الحكمة، اليوم الجمعة، عن فوز الباحث الدكتور حيدر قاسم مطر بجائزة الشيخ زايد للكاتب الشاب عن كتابهِ (علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان - يوسف فان إس إنموذجاً)

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