علماء الفيروسات يقيمون دراسة عن دواء لمكافحة كورونا

2020/04/10 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيم علماء الفيروسات خصائص الدواء المضاد للطفيليات، الذي افترض سابقا، أنه يفيد في مكافحة فيروس كورونا.

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