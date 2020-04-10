2020/04/10 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة (10 نيسان 2020)، ارتفاع حصيلة حالات الوفاة في البلاد بسبب فايروس كورونا المستجد الى 15843 شخصاً.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن "حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصا".

وسجلت الوزارة منذ أمس أكثر من "4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة".

يتبع .



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة الاسبانية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا الى 15843) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة الاسبانية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا الى 15843) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).