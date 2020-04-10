لليوم الثالث على التوالي.. استنفار أمني بين محافظتي ديالى والسليمانية

2020/04/10 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالي

اكد مصدر امني من محافظة ديالى، الجمعة (10 نيسان 2020)، بان منطقة كلاجو على الحدود مع السليمانية تعيش استنفاراً امنياً مشدداً لليوم الثالث على التوالي.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "منطقة كلاجو على الحدود بين ديالى والسليمانية ولكنها ضمن حدود الاخيرة تفرض قوات البشمركة ومفارز الاسايش حالة استنفار امني عال لليوم الثالث على التوالي بعد تعرض نقاط مرابطة للبشمركة الى هجوم اسفر عن مقتل واصابة 4 اربعة من افرادها".

واضاف ،ان" مفارز قتالية من البشمركة مسنودة بالاسايش تشن عمليات مباغتة ضمن اهداف محددة لتعقب احد اخطر خلايا داعش والتي كانت وراء استهداف البشمركة"، لافتا الى "تكرار الهجمات في كلاجو تمثل تهديد لمناطق ومدن ضمن حدود كردستان وهو مؤشر خطير ما يظهر مستوى الاهتمام الامني والحكومي بالمنطقة مؤخرا وسعي القيادات الى انها اي وجود لداعش".

وكان تنظيم داعش هاجم قبل 3 ايام نقاط مرابطة للبشمركة ما اسفر عن مقتل اثنين من منتسبيها واصابة اثنين اخريين

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الجمعة (10 نيسان 2020)، تمديد حظر التجول الى الـ 16 من الشهر الحالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزارة الداخلية في كردستان قررت تمديد حظر التجول الى ١٦ نيسان الجاري.

وك

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة (10 نيسان 2020)، تفاصيل هجوم شنه داعش الارهابي على نقاط المرابطة للحشد الشعبي غرب طوزخورماتو.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، انطلاق الصفحة الثانية من عمليات أبطال النصر الثانية، لتمشيط المناطق المحاذية للحدود الأردنية والسعودية.

وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح في بيان نقلته وكالة ال

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