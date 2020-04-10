ترامب : نمضي قدما نحو هزيمة كورونا ومنحنى الوباء بدأ بالتراجع

2020/04/10 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن تفاؤله بشأن قدرة بلاده على الحد من انتشار وباء كورونا.

وأكد ترمب في تصريح عقب اجتماع عقدت مع خلية ازمة كورونا، ان وصول إعداد ضحايا فيروس كورونا في بلاد إلى الذروة، يمكن ان يعطي مؤشرا إيجابيا نحو بدء تراجع منحنى الوباء يوما بعد آخر، مبينا ان شركات الأدوية في بلاده تجري اختبارات على تسعة عشر لقاحا وعقارا لعلاج الفيروس.

وأضاف ترمب ان الولايات المتحدة تخطت عتبة المليوني اختبار للكشف عن المصابين، وهو الرقم الأعلى على المستوى العالمي، لافتا إلى ان الأميركيين يواصلون جهودهم ويمضون قدما، نحو تحقيق هدف واحد وهو هزيمة الوباء على حد تعبيره.

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