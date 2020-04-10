جهات حقوقيّة: مرحلة أخرى من التغيير الديمغرافي شمال سوريا

2020/04/10 | 13:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جهات حقوقيّة عن بدء تركيّا مرحلة أخرى من التغيير الديمغرافي، إذ شرعت بنقل نحو 6 آلاف شخص من عوائل فصائل المعارضة الموالية لها إلى مدينتي رأس العين-(سري كانيه) وتل أبيض-(كري سبي) وقال مركز توثيق…

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