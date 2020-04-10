صحة كربلاء تؤكد شفاء 5 حالات جديدة من كورونا

2020/04/10 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا.وذكر بيان لاعلام صحة كربلاء تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "5 حالات من المصابين بفيروس كورونا غادروا ردهة الحميات بمدينة الإمام الحسين الطبية بعد تماثلهم للشفاء بشكل تام".وأضاف البيان، ان "عدد حالات الشفاء ارتفع في كربلاء ليكون 48 حالة من أصل 77 اصابة سجلتها المحافظة منذ بداية الازمة ولغاية الان".

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