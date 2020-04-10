الاتحاد الأوروبي: 500 مليار يورو حزمة إنقاذ للدول المتضررة من كورونا

2020/04/10 | 13:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، عقب نقاشات ماراثونية، عن موافقتهم بتقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من وباء كورونا العالمي، معتبرين ذلك أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.جاء…

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