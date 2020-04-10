2020/04/10 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يعقد صفقة مع شركة لاتينية لشراء كمامات واقية بقيمة 86 مليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يعقد صفقة مع شركة لاتينية لشراء كمامات واقية بقيمة 86 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يعقد صفقة مع شركة لاتينية لشراء كمامات واقية بقيمة 86 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).