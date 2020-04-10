2020/04/10 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أكد مصدر طبي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان “5 حالات من المصابين بفيروس كورونا غادروا ردهة الحميات بمدينة الإمام الحسين الطبية بعد تماثلهم للشفاء بشكل تام”.وأضاف، ان “عدد حالات الشفاء ارتفع في كربلاء ليكون 48 حالة من أصل 77 اصابة سجلتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي يؤكد شفاء 5 حالات جديدة من كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي يؤكد شفاء 5 حالات جديدة من كورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).