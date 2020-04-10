ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8%

2020/04/10 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات، الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8 بالمئة في الفترة من كانون الأول إلى شباط من 13.7 بالمئة قبل شهر، مما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في آذار.

وبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة، من 15.8 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6 بالمئة من 13 بالمئة قبل شهر.

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