البديري يدعو الجهات الرقابية إلى متابعة استغلال أصحاب الصيدليات لأزمة كورونا

2020/04/10 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب علي البديري، الجهات الرقابية في وزارة الصحة وباقي المؤسسات الرقابية والقوات الامنية بمتابعة استغلال بعض الجشعين من اصحاب الصيدليات ومذاخر الادوية لازمة كورونا.

وقال البديري في تصريحان وسائل الوقاية من المرض سواء كانت معقمات او كمامات او قفازات اصبحت عملة نادرة في السوق، والاعتماد بالدرجة الاساس اليوم على المبادرات المشكورة التي يقوم بها بعض اصحاب مهنة الخياطة لتوفير ما يمكن توفيره من الكمامات مجانا للمواطنين بسبب بعض الجشعين من اصحاب الصيدليات والمذاخر وتجار الادوية الذين يتقصدون اخفاء ما لديهم من هذه البضائع بغية بيعها بأسعار خيالية وصلت الى عشرين ضعف في بعض المناطق.

وأشاد البديري بالجهود الاستثنائية لمنتسبي وزارة الصحة والكوادر الطبية المختلفة باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه الازمة.

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