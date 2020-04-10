الأمانة العامة توضح أسباب منع خروج المواد الغذائية من واسط

2020/04/10 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أسباب منع خروج المواد الغذائية من محافظة واسط باتجاه بغداد.

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