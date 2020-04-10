3 سلالات متميزة من فيروس كورونا الجديد تنتشر حول العالم

2020/04/10 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر 3 سلالات مميزة من فيروس كورونا الفتاك في جميع أنحاء العالم، وتتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير بسبب السلالة الأصلية من الصين.

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