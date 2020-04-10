فيديو مسرب يظهر

2020/04/10 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحصلت شفق نيوز على فيديو مسرب من مشتشفى رزكاري في اربيل ، يظهر مصابين بفيروس كورونا يتجولون في ردهات المستشفى الذي تم تخصيصه لحالات الإصابة والحجر الصحي.وبحسب معلومات خاصة لشفق نيوز، فان اغلب المحجورين كما اظهر الفيديو هم اقرباء صاحب مجلس عزاء حي كاريزان في اربيل والذي تسبب بإصابة اكثر من 100 شخص بالفيروس.هذه المعلومات وما ورد في المقطع المصور، اكدته وزارة الصحة في اقليم كوردستان.وقال الدكتور بژار موسى المتحدث باسم صحة اربيل لشفق نيوز، ان اكثر من 80‎%‎ من الاشخاص المحجورين في مستشفى رزكاري من اصل 139 اوضاعهم جيدة وليست لديهم اعراض الإصابة، كما لا توجد حالات حرجة لكن يجب ان يكونوا تحت المراقبة الطبية.وبشأن ما ورد في الفيديو الخاص بشفق نيوز، قال موسى، "فعلاً انهم يتجولون بشكل طبيعي ولايشعرون بالاعراض، او هي خفيفة عليهم، لكنه حذر من اعراض مفاجئة أو تدهور في حالة المصابين الصحية.شفق نيوز، استعرضت الفيديو- قبل النشر- مع طبيب مختص بالامراض الوبائية، واكد "ما اشاهد كارثة لا علاقة له بالاجراءات المشددة التي يتبعها اقليم كوردستان للوقاية ومكافحة الفيروس".واضاف، "الحجر الصحي لا يكون بهذه الطريقة بأي شكل من الاشكال، ولأي مرحلة إصابة كانت، بكل الأحوال هذا اسلوب خاطئ يجب ان يتم تصحيحه بشكل عاجل".وقال "هذا خرق كبير".

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