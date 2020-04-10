2020/04/10 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في واسط
يتبع .
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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