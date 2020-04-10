اعتقال إرهابي بحوزته أسلحة ومنظومة انترنت قرب حدود العراق مع الاردن والسعودية

2020/04/10 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالي

اكد مصدر امني من محافظة ديالى، الجمعة (10 نيسان 2020)، بان منطقة كلاجو على الحدود مع السليمانية تعيش استنفاراً امنياً مشدداً لليوم الثالث على التوالي.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "منطقة كلاجو على الحدود

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الجمعة (10 نيسان 2020)، تمديد حظر التجول الى الـ 16 من الشهر الحالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزارة الداخلية في كردستان قررت تمديد حظر التجول الى ١٦ نيسان الجاري.

وك

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة (10 نيسان 2020)، تفاصيل هجوم شنه داعش الارهابي على نقاط المرابطة للحشد الشعبي غرب طوزخورماتو.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش

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