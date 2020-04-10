البصرة تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا وتماثل 9 حالات للشفاء

2020/04/10 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة (10 نيسان 2020)، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتماثل تسع حالات أخرى مصابة بالفايروس للشفاء.

وذكر إعلام دائرة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالات الموجبة الجديدة بلغ عددها 5، بينما الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 9"، مشيراً الى "عدم تسجيل أية حالة وفاة اليوم".

وأوضح البيان، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية أصبح 165 حالة، بينما عدد الوفيات الكلي بلغ 15، والعدد الكلي لحالات الشفاء بلغ 72 حالة"، لافتاً الى أن "78 حالة ما زالت قيد العلاج".

وبين، ان "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم هو 50، في حين بلغ العدد التراكمي لفحوصات PCR للحالات المشتبه بهم 1835"

وكانت وزارة الصحة العراقية ، قد اعلنت، الخميس 9 نيسان 2020، تسجيل انخفاض كبير باعداد المصابين بكورونا اليوم عن عدد يوم امس الذي بلغ 80 حالة اصابة و 4 وفيات.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفييروس كورونا المستجد في العراق انه تم فحص 2052 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: 30466".

وأكدت ان "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : (30) اصابة موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 8 ، بغداد / الكرخ 1 ، بغداد / مدينة الطب 3 ، النجف الأشرف 1 ، السليمانية واربيل وكركوك وكربلاء وواسط اصابة واحدة ، ذي قار وديالى اصابتان و البصرة 8 ".

وأكدت انها لم تسجيل اية حالة وفاة اليوم فيما بلغ عدد حالات الشفاء 44 حالة ، اثنان في الكرخ ومدينة الطب وذي قار و 14 في النجف و 12 في كربلاء و6 حالات في اربيل والبصرة".

وكشفت الوزارة ان " مجموع الإصابات : 1232 ومجموع الوفيات 69 وحالات الشفاء 496".

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