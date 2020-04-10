نائب: شبه اجماع سياسي على الاسراع بمنح حكومة الكاظمي الثقة

2020/04/10 | 13:29 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عبد الخالق مدحت، الجمعة، بان هناك شبه اجماع سياسي على الاسراع بمنح حكومة الكاظمي الثقة.

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