المركزي الإيراني يبعث رسالة إلى النقد الدولي بشأن مساعدات كورونا

2020/04/10 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، في رسالة بعثها إلى رئيس صندوق النقد الدولي، على حق إيران في الحصول على مساعدات مالية من الصندوق، في ظل تفشي فيروس كورونا.وقال همتي في منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “قبل نحو شهر عقب إعلان صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم اللامشروط للدول التي تعاني […]

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