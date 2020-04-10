الحرس الثوري الإيراني يلجأ إلى جمع أموال المواطنين للمساعدة في مواجهة كورونا

2020/04/10 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع اخباري تابع للمعارضة الإيرانية، عن لجوء الحرس الثوري الى جمع الأموال من المواطنين، بذريعة توفير الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء كورونا.

ونشر موقع “ايران انترناشيونال ” المعارض، مقطع فيديو يظهر فيه عناصر من البسيج، التابعين لأحد مقرات الحرس الثوري في مدينة أصفهان وسط البلاد، وهم يطالبون الأهالي عبر مكبرات الصوت بتقديم المساعدات المالية، تحت عناوين مختلفة من بينها تعقيم الشوارع وتقديم العون للمحتاجين.

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