الاتصالات تنفي علاقة ابراج الاتصالات بتفشي فيروس كورونا

2020/04/10 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت هيأة الاعلام والاتصالات،اجراء جولات فحص لجودة الخدمة وشدة الاشعاعات غير المؤينة ، لابراج الاتصالات في بغداد بعد انتشار شائعات بتسببها في تفشي فيروس كورونا .وقال بيان للهيأة تابعته " كلكامش برس " انه "إنطلاقاً من مهام وواجبات الهيئة في متابعة جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال، قام فريق هندسي متخصص من الهيئة باجراء جولات فحص ميدانية لقياس جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال وقياس شدة الإشعاعات الصادرة عن ابراج الاتصالات واجهزة ومحطات البث والإرسال في العاصمة بغداد".واشار الى ان هذا الاجراء جاء "لانتشار بعض الشائعات هذه الايام تدور حول وجود علاقة بين تفشي فايروس كورونا والاشعاعات الصادرة عن ابراج الاتصالات حيث قام الفريق الهندسي التخصصي وباستخدام الاجهزة المعتمدة عالمياً بفحص شدة الاشعاعات في عدد من مناطق بغداد".وأكد البيان الى ان "نتائح الفحوص أظهرت ان شدة التعرض للاشعاع اقل من الحد المسموح (0.4mw/cm) وهو القياس المعتمد في قانون الحماية من شدة الإشعاع غير المؤين لوزارة البيئة العراقية لسنة ٢٠١٠، علماً بان فرق الهيئة مستمرة باجراء الفحوصات خلال فترة حظر التجوال في عموم محافظات العراق".

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