كورونا.. البصرة تسجل 5 إصابات جديدة وتماثل 9 حالات للشفاء

2020/04/10 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتماثل تسع حالات أخرى مصابة بالفايروس للشفاء.وذكر إعلام دائرة المحافظة في بيان، أن "الحالات الموجبة الجديدة بلغ عددها 5، بينما الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 9"، مشيراً الى "عدم تسجيل أية حالة وفاة اليوم".وأوضح البيان، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية أصبح 165 حالة، بينما عدد الوفيات الكلي بلغ 15، والعدد الكلي لحالات الشفاء بلغ 72 حالة"، لافتاً الى أن "78 حالة ما زالت قيد العلاج".وبين، ان "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم هو 50، بينم العدد التراكمي لفحوصات PCR للحالات المشتبه بهم بلغ 1835".

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