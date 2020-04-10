الاعرجي: نتمنى منح الحرية للكاظمي باختيار فريقه الوزاريّ

2020/04/10 | 13:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمنى نائب رئيس الوزارء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، ان يمنح المكلف الجديد لمنصب رئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي الحرية باختيار كابينته الوزارية من دون شروط او قيود.

وغرد الاعرجي على حسابه بموقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس" قائلا "دعمٌ شكليٌّ وإعلاميٌّ كبير للمُكلّف بتشكيل الحكومة بحضور أغلب القادة العراقيين في مكتب رئيس الجمهورية أثناء التكليف".

وأضاف "نتمنى أن يُترجم هذا الدعم إلى خطواتٍ عملية من خلال منح الحرية للمُكلّف باختيار فريقه الوزاريّ دون قيود أو شروط".

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