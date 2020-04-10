تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في فلسطين

2020/04/10 | 13:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل.

وقال ملحم، خلال الإيجاز الصباحي حول مستجدات فيروس كورونا إن "اثنتين من الإصابات سجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم إحداهما لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات حيث انتقلت إليها العدوى من والدتها التي أصيب من شقيقتها التي يعمل نجلها في كراج لتصليح الحافلات الإسرائيلية في مستوطنة غوش عتصيون، والأخرى لشقيقتها البالغة من العمر 25 عاما"، بحسب وكالة "وفا".

وأضاف ملحم ان "الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلول شمال الخليل".

وبعد تسجيل الحالات الثلاث اليوم، يرتفع العدد الإجمالي إلى 266 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 45 فلسطينيا.

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