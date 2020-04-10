Ahewarorg - #عادل_عبد_الزهرة_شبيب - عادل عبد الزهرة شبيب - ابرز التحديات التي تواجه حركة التحرر الوطني العربية واليسار العربي

2020/04/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان خضعت كل البلدان العربية في آسيا وافريقيا الى السيطرة المباشرة للاستعمار البريطاني والفرنسي والايطالي الا ان الشعوب العربية ومن خلال حركات التحرر الوطنية تمكنت من النضال ضد الاستعمار واحراز الاستقلال السياسي.وكانت ثورة اكتوبر الاشتراكية عام 1917 قد كشفت عن اتفاقية سايكس – بيكو الاستعمارية التي كانت تهدف الى تقسيم البلاد العربية بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي.فحركات التحرر الوطن......

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