Ahewarorg - #لطفي_حاتم - لطفي حاتم - الدولة الوطنية الديمقراطية وإعادة بناء العلاقات الدولية

2020/04/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم ينتاب عالمنا المعاصر قلقاً بالغاً بسبب الجائحة المرضية التي تجتاح دوله بغض النظر عن بنائها السياسي ومستوى تطورها الاقتصادي -الاجتماعي وتزداد خشية البشرية من استمرار انتشار كرونا الواسع وتأثيراته الكارثية على الدول الوطنية التي لا تتمتع بأنظمة صحية فاعلة واقتصادات وطنية قوية وبهذا المسار وتواجه دول العالم النامي مشاكل عديدة نابعة من طبيعة نظمها السياسية وضعف مؤسساتها الصحية فضلا عن هزال حيازتها للأ......

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