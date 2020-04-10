2020/04/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_قرامي ما أكثر المفارقات والتناقضات التي نعيشها خلال هذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها بلادنا بل الإنسانية قاطبة! ففي الوقت الذي تضاعفت فيه المبادرات المعبّرة عن إيمان قويّ بالقيم المثلى وفي مقدّمتها التضامن،والرحمة،...وعن رغبة في تحقيق الانسجام بين مختلف الشرائح الاجتماعية، جاءت الأخبار والشهادات والخطابات التي تعرّي واقعا مختلفا وتفضح ممارسات قلّما انتبهنا لها.فهذه فئات لا تجد غضاضة في ممارسة الفر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#Ahewarorg - #امال_قرامي - امال قرامي - حين تتحوّل الكورونا إلى مرآة نرى فيها عيوبنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#Ahewarorg - #امال_قرامي - امال قرامي - حين تتحوّل الكورونا إلى مرآة نرى فيها عيوبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).