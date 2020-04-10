ميسي يوضح حقيقة انتقاله الى انتر ومساعدته لرونالدينيو

2020/04/10 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على العديد من التقارير الصحافية التى ربطته بالرحيل عن صفوف برشلونة، بعد نهاية عقده في صيف 2021، بالإضافة إلى دفعه قيمة كفالة الإفراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو.وكذب ميسي جميع هذه التقارير، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على إنستغرام، نافياً شائعات رحيله عن برشلونة، إلى فريق إنتر ميلان، بالإضافة إلى عدم […]

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