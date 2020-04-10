الحشد الشعبي: اعتقال ارهابي بحوزته منظومة انترنت قرب الحدود الاردنية السعودية

2020/04/10 | 13:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال ارهابي بحوزته اسلحة ومنظومة انترنت في محافظة الانبار قرب الحدود الاردنية السعودية.

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