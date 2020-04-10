نائب يطالب الصحة بكشف مصير 7 الآف حالة مشتبه بها بكورونا

2020/04/10 | 13:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب جمال المحمداوي، وزارة الصحة وخلية الأزمة للكشف عن مصير الحالات المشتبه بها والتي تمت معالجتها كتشخيص أولي مصابة بفيروس كورونا حسب الأعراض السريرية وعلامات المفراس التشخيصية المؤكدة.

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