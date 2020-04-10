2020/04/10 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر الدولار ما زال مرتفعا في السوق المحلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الدولار ما زال مرتفعا في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر الدولار ما زال مرتفعا في السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).