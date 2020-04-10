2020/04/10 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كربلاء تُعلن شفاء خمس حالات من مرض كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تُعلن شفاء خمس حالات من مرض كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تُعلن شفاء خمس حالات من مرض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).