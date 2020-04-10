تسجيل 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

2020/04/10 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العامة الفيدرالية البلجيكية اليوم الجمعة، عن إرتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا إضافة الى عدد الوفيات

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