ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب في الدوريات الأوروبية

2020/04/10 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل تعليق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا، كان النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي يسير بخطى ثابتة في التقدم بقائمة الهدافين العرب التاريخيين.

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