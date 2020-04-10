أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط اليوم

2020/04/10 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسعار مكاتب الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية

وتعد هذه الاسعار هي للتعاملات الفردية وليست رسمية لسبب اغلاق بورصة الكفاح السعر الحقيقي سيكون بعد انتهاء حظر التجوال

سعر بيع الدولار: 125,000

سعر شراء الدولار: 124,000

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي :100 يورو = 109,43 دولار

الأسترليني السعر العالمي :100 باوند = 124,75 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 670,49 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً = 1684,50$

اسعارالنفط في الاسواق العالميةسعر برميل نفط الخام برنت = 31,95 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكي = 23,30 دولار

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