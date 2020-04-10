هل تسبب أبراج الاتصالات الاصابة بكورونا؟

2020/04/10 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، ان معدلات الإشعاع المسببة للإصابة بالامراض “أقل من الحد من المسموح”.وذكر بيان للهيئة أطلعت عليه “يس عراق”، “إنطلاقاً من مهام وواجبات الهيئة في متابعة جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال، قام فريق هندسي متخصص من الهيئة باجراء جولات فحص ميدانية لقياس […]

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