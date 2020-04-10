الطريق إلى البيت الأبيض… «بايدن» ملك ملفات الشرق الأوسط في مواجهة ترامب

2020/04/10 | 14:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشح الديمقراطي البارز “بيرني #ساندرز” هذا الأسبوع انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكي، ممهداً الطريق لمنافسه “جو #بايدن”، ليصبح آخر أمل للحزب الديمقراطي في التغلب على الرئيس “دونالد #ترامب”، من الحزب الجمهوري.ويسعى بايدن (76…

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