وفاة طبيب لبناني في إيطاليا بسبب كورونا

2020/04/10 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الطبيب اللبناني نبيل شرابية (61 عاما)، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة ألساندريا الإيطالية، في وقت وصل فيه عدد المصابين في البلاد إلى 143626.ووفق وسائل إعلام إيطالية، فقد عانى شرابية من أعراض كورونا لأيام عدة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث توفي.وكانت آخر إحصائية للفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء أفادت بارتفاع […]

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