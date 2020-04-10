صحة كربلاء تعلن شفاء 5 مصابين بكورونا

2020/04/10 | 14:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن شفاء خمسة مصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تأكد شِفاء 5 حالات جديدة من فيروس كُورونا، ومُغادرتهم ردهة الحُميات في مدينة الإمام الحُسين الطبية، ليرتفع حالات التعافي إلى 48 حالة".

وأضافت ان "الحالات المُتبقية هي 22 حالة وقيد العلاج في الردهة آنفاً".

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