2020/04/10 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، تطورًا جديدًا بشأن الميركاتو الصيفي لبرشلونة.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، خلال صفقة تبادلية ينتقل بموجبها نيلسون سيميدو لاعب البلوجرانا إلى فريق بيب جوارديولا.

ويتزامل سيميدو وكانسيلو مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في صفوف منتخب البرتغال.

يذكر أن كانسيلو انضم إلى مان سيتي الصيف الماضي، لكنه لم يستطع الظفر بمكان أساسي في تشكيلة الفريق السماوي، مما فتح الباب أمام رحيله بعد موسم واحد فقط من التواجد بملعب الاتحاد.

وكانت العديد من التقارير الصحيفة أكدت أن الميركاتو المقبل سيشهد العديد من الصفقات التبادلية بين الأندية الكبرى، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة تبادلية تغير مسار صديقي كريستيانو رونالدو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفقة تبادلية تغير مسار صديقي كريستيانو رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).