غوتيريش يحذر من استخدام الفيروسات كسلاح بيولوجي بيد الإرهابيين

2020/04/10 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من خطر استغلال مجموعات إرهابية مسألة تفشي فيروس كورونا في العالم، لشن هجمات في أي مكان واستخدام الفيروسات كسلاح بيولوجي.

وقال غوتيريش في تصريح خلال جلسة لمجلس الامن الدولي لمناقشة جائحة كورونا، قال إن نقاط الضعف وسوء التجهيز الذي ظهر حاليا مع انتشار فيروس كورونا، يعطي فكرة عما سيكون عليه الوضع في حال حدث هجوم بيولوجي والذي ستكون له آثار خطيرة بسبب حالة التخبط التي تسود العالم، مشيرا الى أن بعض الجهات غير الحكومية قد تتمكن من الحصول على الفيروسات واجتياح بلدان ومجموعات بكاملها في العالم بسبب انشغال حكومات الدول بالتصدي لوباء كورونا.

وشدد الأمين العام على أن مواجهة الوباء هي معركة جيل كامل وسبب وجود الأمم المتحدة نفسها، داعيا إلى بادرة الوحدة والعزم من المجلس والتي ستكون مجدية كثيرا في هذا الوقت العصيب.

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