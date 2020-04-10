انطلاق “الصفحة الثانية” من عمليات أبطال النصر الثانية لتأمين الحدود الغربية بالعراق

2020/04/10 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت قوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية باتجاه عدد من الأهداف على طول الشريط الحدودي غربي العراق.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان ان الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة لتطهير الشريط الحدودي الغربي بالكامل باتجاه اهداف محتملة وحيوية ومناطق لم تصل اليها القوات العراقية من قبل بسبب صعوبة طبيعتها الجغرافية مثل وادي حوران وعدد من المناطق الأخرى التي تستغلها خلايا تنظيم داعش للاختباء، مشيرا الى ان العملية تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

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