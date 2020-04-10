دائرة صحة كركوك تعلن الموقف الوبائي لليوم الجمعة

2020/04/10 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوكأعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا، وعدد المتوفين، والذين تماثلوا للشفاء.وذكرت الدائرة، في بيان لها، أن "عدد الإصابات الكلي في المحافظة بلغ 24 حالة، بينما المصابين الحاليين بلغ عددهم 13 شخصاً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 10، إضافة الى حالة وفاة واحدة سُجلت في المحافظة".

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