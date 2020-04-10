صحة كربلاء تُعلن شفاء خمس إصابات بكورونا

2020/04/10 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن تعافي خمس حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة.

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