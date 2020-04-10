إسبانيا تسجل أدنى عدد وفيات بكورونا في أسبوعين

2020/04/10 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت السلطات الإسبانية أنها أحصت الجمعة 605 وفيات بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 مارس آذار.

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