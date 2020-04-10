خلية الازمة في تكريت تعلن عبر “العهد نيوز” تشيدد الاجراءات الامنية بحق مخالفي حظر التجوال

2020/04/10 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اكد رئيس خلية الازمة في تكريت عمر شنداخ في تصريح خص به “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، ان تشيدد الاجراءات الامنية بحق مخالفي حظر التجوال يعود لحرص الخلية على عدم انتشار الفايروس ومنع انتقاله لمدن المحافظة.وعمدت الاجهزة الامنية في تكريت على تشديد الاجراءات الصارمة بحق من يخالف حظر التجوال الشامل الذي اعلنت […]

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