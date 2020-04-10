بشير الحداد يشيد بالدور المتميز لغرفة عمليات محافظة اربيل في إدارة أزمة كورونا ويتفقد عدداً من أماكن الحجر الصحي

2020/04/10 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل حداد امس الخميس مبنى محافظة أربيل وكان في استقباله السيد المحافظ فرست صوفي وكوادر غرفة العمليات وخلية الأزمة، الحداد أشاد بالدور المتميز للمحافظة والفرق الصحية والأمنية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إدارة أزمة كورونا والتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية في هذا الظرف الصعب

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