Ahewarorg - #احمد_جمعة - احمد جمعة - بحر الشهوات مقطع من رواية -قمر باريسي

2020/04/10 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة كانت محفوظة وهي ترقد على فراش الشلل تدرك أن الرجل ليس بكامل الرجولة رغم حالة الهيام التي تظهر على وجهه ونظراته واستراقه النظرات المجنونة ، وكان يستغرق الوقت بالساعات وهو يطوف أرجاء المنزل الكبير يقطع الممرات والزوايا والغرف بحثاً عن مخدع يسرق فيه بعض الوقت للمتعة السرية من وراء ظهر الخدم والسواق والزوار، من الأهل والجيران للجسد المحنط الذي مر عليه أكثر من سبعون عاما! وقد تعددت وتطرفت الحسابات لسك......

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